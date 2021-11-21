Роботов привлекли к уборке офисов Google

На данный момент известно о том, что машины способны брать на себя такие задачи как сортировка мусора, уборка пыли с плоских поверхностей и т.д. При этом распознавание мусора было внедрено в ИИ робота ещё в 2019 тогда. Правда, тогда он не умел ориентироваться в неструктурированном пространстве, к которым как раз можно отнести офис.