Роботов привлекли к уборке офисов Google

Наука и технологии
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Роботов привлекли к уборке офисов GoogleБудущее уже совсем близко
Как стало известно, американский IT-гигант Alphabet доставил часть роботов своего проекта Everyday Robots Project в офисы Google, где они займутся уборкой.
На данный момент известно о том, что машины способны брать на себя такие задачи как сортировка мусора, уборка пыли с плоских поверхностей и т.д. При этом распознавание мусора было внедрено в ИИ робота ещё в 2019 тогда. Правда, тогда он не умел ориентироваться в неструктурированном пространстве, к которым как раз можно отнести офис.
Внешне прототипы Everyday Robots Project представляют из себя гибкие многофункциональные манипуляторы на колёсах. Подобные устройства, только менее технологичные, можно увидеть на сборочных линиях автомобилей и, порой, гаджетов.
Роботы оснащены специальными камерами и сенсорами компьютерного зрения. Также ориентироваться в пространстве им помогают лидары.
Источник: X