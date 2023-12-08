Роботы Билайна научились распознавать 90% речи

«Билайн бизнес» представил новый сервис для анализа телефонных разговоров, использующий технологии распознавания речи и семантического анализа. Теперь заказчики могут получать текстовые версии разговоров с сотрудниками и клиентами, отслеживать ключевые слова, соответствие скриптам и другие параметры. Система создана командой по искусственному интеллекту, обученной на тысячах часов аудиоданных, и обладает точностью до 90% в распознавании слов.

Клиенты могут предварительно уведомлять о записи разговора и собирать согласие. Обработка записей выполняется программным обеспечением без доступа сотрудников к содержанию. Решение основано на глубоких нейронных сетях, способных обрабатывать миллионы минут аудиозаписей ежемесячно, и предоставляется в формате SDK для интеграции заказчика.

Аудиодвижок «Билайн бизнес» используется для улучшения клиентского сервиса, антиспама, антифрода и работы контактного центра. Планируется внедрение технологии в продукты и сервисы для банков, авиакомпаний, клиник и госпредприятий. Команда также работает над внедрением моделей распознавания речи в офлайн-точках обслуживания.