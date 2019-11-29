Роботы будут досматривать корпуса самолетов после полетов

Инженеры Invert Robotics разработали своего робота в первую очередь для того, чтобы избежать ошибок и ускорить процесс осмотра корпуса самолетов. По сути устройство получилось достаточно компактным и легким — его вес составляет всего лишь 5 кг. При этом корпус робота изготовлен из пластика, что также позволяет в случае необходимости заменить его без особых дополнительных затрат. Также у устройства имеются присоски, благодаря которым оно способно удерживаться на корпусе самолета даже в самых неблагоприятных условиях и положении.

Напомним, что на данный момент осмотром корпуса самолета после рейса занимаются люди, в связи с чем процесс может затянуться. В свою очередь это может привести к заметным убыткам со стороны авиакомпаний. Именно для того, чтобы минимизировать затраты на простой самолетов на земле, инженеры и изобрели своего робота.