Роботы будут выполнять сложные задачи на заводах поставщика Apple

Опубликовано 16 января 2025, 15:181 мин.
Роботы будут выполнять сложные задачи на заводах поставщика AppleUBTech Robotics развернет роботов на производственных мощностях
Китайская компания UBTech Robotics, крупнейший производитель гуманоидных роботов в стране, планирует внедрить свои разработки на заводах Foxconn, которые собирают устройства для Apple. Роботы будут выполнять сложные и тонкие задачи в производственных процессах, что, по мнению специалистов, значительно повысит эффективность работы.
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В компании UBTech заявили, что их роботы будут обучаться новым навыкам, необходимым для современного производства. На конференции в Наньша Майкл Там, директор по бренду компании, рассказал, что для автомобильной промышленности существует множество задач, которые гуманоидные роботы могут решать. Это касается сфер компьютеров, связи и потребительской электроники.
UBTech и Foxconn заключили долгосрочное партнерство, в рамках которого роботы будут помогать на разных этапах производственного процесса. Один из роботов, Walker S1, прошел двухмесячное обучение для работы на логистических операциях на заводах Foxconn в Шэньчжэне. В ближайшее время его переведут на завод по производству автомобилей в Чжэнчжоу.
Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
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