Роботы будут выполнять сложные задачи на заводах поставщика Apple

В компании UBTech заявили, что их роботы будут обучаться новым навыкам, необходимым для современного производства. На конференции в Наньша Майкл Там, директор по бренду компании, рассказал, что для автомобильной промышленности существует множество задач, которые гуманоидные роботы могут решать. Это касается сфер компьютеров, связи и потребительской электроники.

UBTech и Foxconn заключили долгосрочное партнерство, в рамках которого роботы будут помогать на разных этапах производственного процесса. Один из роботов, Walker S1, прошел двухмесячное обучение для работы на логистических операциях на заводах Foxconn в Шэньчжэне. В ближайшее время его переведут на завод по производству автомобилей в Чжэнчжоу.