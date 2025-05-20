Роботы-доставщики в РФ получат номера и ограничения скорости на дорогах

Компания «Яндекс» предложила сделать роботов-доставщиков полноценными участниками дорожного движения. По проекту, который они отправили в Минэкономики, роботы получат регистрационные номера и QR-коды на корпусе, а передвигаться смогут по тротуарам и велодорожкам со скоростью не выше 25 км в час. Минэкономики подтвердило получение проекта и заявило, что совместно с другими ведомствами обеспечит правовую поддержку и безопасность внедрения технологии.

Проект основан на экспериментальном правовом режиме, который позволяет тестировать новые технологии в реальных условиях. В России уже действуют похожие режимы для беспилотных грузовиков, трамваев и роботакси. Роботы-доставщики не станут полноценными транспортными средствами, но для них разработают отдельные правила, учитывающие особенности автоматизированных систем управления. Они смогут двигаться по тротуарам и обочинам, а переходить дороги будут по пешеходным сигналам. Каждый робот будет оснащён лидарами и световыми приборами, а размеры и вес будут ограничены.

В проекте также прописаны правила на случай аварий. Компания должна сразу сообщать в службу 112 и отправлять представителя на место происшествия. За ущерб здоровью или имуществу вводится обязательное страхование с компенсацией до 500 тысяч рублей. Планируется запустить проект в 20 регионах, где инфраструктура и связь подходят для роботов. При этом эксперты расходятся во мнениях: одни считают, что нужно больше времени для изучения безопасности совместного движения роботов и пешеходов, другие отмечают, что в некоторых городах тротуары слишком узкие для таких новшеств.