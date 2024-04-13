Роботы-гуманоиды компании Sanctuary AI пройдут крупные заводские испытания

Договор предполагает промышленную коллаборацию: Sanctuary AI проведёт испытания своих гуманоидов на сложном производстве, а Magna изучит технологию и примет решение о том, как эти роботы могут пригодиться на предприятиях компании. Известно, что Magna International — постоянный покупатель и тестировщик промышленных роботов. А роботов Sanctuary Fenix компания планирует в дальнейшем производить.

Для производителя автозапчастей важны такие проекты, так как Magna является поставщиком деталей для мировых автомобильных брендов Volkswagen AG, Ferrari NV, BYD Co., всего 58 автопроизводителей. При этом сумма вложений в проект не раскрываются.