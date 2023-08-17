Роботы-гуманоиды могут стать повседневностью уже через 10 лет

Системы разработки EXrobots могут повторять миску человека, который с ними общается, их можно использовать в различных отраслях — от производства до образования и развлечений. Компания представила робота-профессора, робота-каллиграфа в традиционной китайской одежде, робота-конферансье и другие модели.

Машины могут выражать подобные человеческим эмоции, разговаривать, вести целенаправленный диалог. У робота, который умеет повторять человеческую мимику, 140 подвижных частей лица.

Но есть и ограничения: антропоморфные роботы умеют многое, но не ходить. Пока это одно из основных ограничений. По словам Бояна, «чтобы роботы могли начать пользоваться ногами, ещё очень далеко», так как технологически это очень сложно.