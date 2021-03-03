Роботы начали заменять гинекологов-хирургов на операциях

Ключевой задачей робота стоит проведение операций на женских внутренних половых органах, а именно матке или яичниках. В то же время, отмечается, что операцию он может проводить только в том случае, если она не обусловлена раком. К плюсам Hominis Surgical System можно отнести его способность осуществлять операцию через влагалище. Таким образом можно избежать больших разрезов, что, соответственно ограничит длительное заживление ран.

Разработчики робота - израильская компания Memic Innovative Surgery - отметили, что Hominis представляет из себя первого хирургического робота, способного копировать свободу движений человеческих рук.