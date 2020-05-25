Роботы начали заменять официантов и барист в кофейнях из-за коронавируса

Как минимум, подобным может “похвастаться” одно из кафе южнокорейского города Тэджон — хозяин заведения внедрил систему, которая включает в себя кофе-машину, способную готовить 60 видов кофе, которая при этом использует манипулятор для установки готовых напитков на поднос, а также мобильные платформы, принимающие и доставляющие заказы.