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Роботы начали заменять официантов и барист в кофейнях из-за коронавируса
Скайнет уже близко
Новейшая пандемия вызвала множество различных изменений в обществе. Так, например, стало известно, что в некоторых кофейнях из-за коронавируса роботы начали заменять официантов и барист.
Как минимум, подобным может “похвастаться” одно из кафе южнокорейского города Тэджон — хозяин заведения внедрил систему, которая включает в себя кофе-машину, способную готовить 60 видов кофе, которая при этом использует манипулятор для установки готовых напитков на поднос, а также мобильные платформы, принимающие и доставляющие заказы.
Что интересно, вся эта система роботов абсолютно самостоятельно передвигается, прокладывая при этом еще и наиболее оптимальные маршруты. В момент, когда машина оказывается на месте, она сообщает клиентам о доставленном заказе.