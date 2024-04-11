Роботы научились играть в футбол благодаря машинному обучению

Пока машинно-обучаемые роботы становятся все более популярными, компьютерные инженеры продолжают искать новые приложения для таких инструментов искусственного интеллекта. Одно из заданий, которое давно привлекало внимание ученых и широкой публики, — создание роботов, способных выполнять традиционно человеческие задачи, которые трудно или утомительно для человека.

Базовый дизайн для большинства таких роботов обычно включал использование непосредственного программирования или метода подражания. В этом новом исследовании команда применила машинное обучение к процессу и создала крошечных роботов (примерно 510 мм в высоту), которые удивительно хорошо играют в футбол.

Процесс создания роботов включал разработку и обучение двух основных навыков обучения с подкреплением в компьютерных симуляциях — например, вставать с земли после падения или попытки забить гол. Затем система обучалась играть в полноценную версию футбола один на один, используя огромное количество видео и других данных.

Как только виртуальные роботы смогли играть как задумано, система была перенесена на несколько роботов Robotis OP3. Команда также добавила программное обеспечение, которое позволяло роботам учиться и улучшаться, сначала тестировать отдельные навыки, а затем играть матчи друг против друга на небольшом футбольном поле.

Наблюдая за игрой своих роботов, исследователи отметили, что многие движения были выполнены более плавно, чем у роботов, обученных стандартными методами. Они могли быстрее и элегантнее подниматься с поля, например.

Исследователи утверждают, что их роботы с искусственным интеллектом играли значительно лучше, чем роботы, обученные любым другим методом до сих пор.