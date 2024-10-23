Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 18:52
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Роботы научились воспринимать объекты с помощью акустических вибраций

Новая технология SonicSense расширяет возможности робототехники
Ученые из Университета Дьюка разработали новую систему SonicSense, позволяющую роботам взаимодействовать с окружающим миром, используя акустические вибрации.
Роботы научились воспринимать объекты с помощью акустических вибраций

© Ferra.ru

SonicSense оснащен роботизированной рукой с четырьмя пальцами, каждый из которых имеет встроенный контактный микрофон. Эти микрофоны фиксируют вибрации, возникающие при взаимодействии робота с объектами, что позволяет игнорировать фоновый шум. Система способна определять материалы и трехмерные формы объектов, основываясь на анализе полученных данных.

Робот может распознавать объекты, с которыми никогда не сталкивался ранее, используя до 20 взаимодействий, в то время как знакомые предметы идентифицируются всего за четыре взаимодействия. SonicSense также способен выполнять задачи, подобные человеческим, такие как подсчет предметов внутри коробки или определение количества жидкости в бутылке.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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