Роботы научились воспринимать объекты с помощью акустических вибраций

SonicSense оснащен роботизированной рукой с четырьмя пальцами, каждый из которых имеет встроенный контактный микрофон. Эти микрофоны фиксируют вибрации, возникающие при взаимодействии робота с объектами, что позволяет игнорировать фоновый шум. Система способна определять материалы и трехмерные формы объектов, основываясь на анализе полученных данных.

Робот может распознавать объекты, с которыми никогда не сталкивался ранее, используя до 20 взаимодействий, в то время как знакомые предметы идентифицируются всего за четыре взаимодействия. SonicSense также способен выполнять задачи, подобные человеческим, такие как подсчет предметов внутри коробки или определение количества жидкости в бутылке.