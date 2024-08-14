Роботы научились ждать при работе в команде

Метод, названный LVWS (обучение добровольному ожиданию и субкомандам), позволяет роботам принимать решения, когда им стоит подождать других роботов для выполнения более крупных задач. В моделировании, где шесть роботов выполняли 18 задач, этот подход показал практически идеальный результат, превзойдя другие методы.

В условиях крупной промышленности, где требуется выполнение различных специализированных задач, использование таких команд роботов может существенно повысить эффективность работы. Исследователи надеются, что их работа станет важным шагом в развитии мульти-роботных систем, особенно при масштабировании процессов.