Роботы-полицейские начали следить за порядком в аэропорту Сингапура

Речь не идёт о замене людей роботами — это вспомогательный инструмент. Полицейские роботы нужны для помощи патрульным на территории аэропорта, участия в кордонах, оповещения граждан об инцидентах и чрезвычайных ситуациях.

Высота роботов — 1,7 метра, машины могут выдвигать вверх специальные мачты высотой 2,3 метра для 360-градусной камеры. Роботы оснащены камерами, датчиками, динамиками, дисплеем, поворотниками и сиреной. При необходимости могут вести автономное патрулирование, а через микрофон могут обеспечить сотруднику полиции возможность напрямую общаться с гражданами.

По сообщениям Лима, два робота запущены в эксплуатацию в 4-м терминале аэропорта Чанги. «Интеграция робототехники повышает эффективность работы и возможности наших офицеров, позволяя им более эффективно выполнять свои обязанности», — рассказал Лим.