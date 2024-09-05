Наука и технологии
Опубликовано 05 сентября 2024, 22:03
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Роботы помогут в восстановлении после инсульта

Успешное испытание роботов в реабилитации верхних конечностей
В Вене, Австрия, успешно завершилось испытание роботов, помогающих в реабилитации верхних конечностей у перенесших инсульта и травмы головного мозга. Проект VITALISE, разработанный командой Human Robot Interaction Национального роботариума Университета Хериот-Уотт, включает социальные помощники-роботы, взаимодействующие с пациентами через наушники, отслеживающие нейронную активность мозга.
Роботы помогут в восстановлении после инсульта
© Heriot-Watt University

В сотрудничестве с Австрийским институтом технологии, роботы обрабатывают сигналы мозга, чтобы понять намерения пользователя во время упражнений, предоставляя в реальном времени вербальную мотивацию, визуальные демонстрации и обратную связь.

Цель исследования — сделать выполнение реабилитационных упражнений более увлекательным и доступным, учитывая индивидуальные потребности, когнитивные способности и темп упражнений. Это особенно важно для 80% выживших после инсульта с нарушениями движения рук, что может серьёзно повлиять на их независимую жизнь.

В течение трёх месяцев команда VITALISE работала с 16 пациентами и 6 терапевтами, тестируя способность роботов понимать намерения и предоставлять персонализированную мотивацию. Результаты показывают, что такие технологии могут значительно улучшить соблюдение реабилитационных программ и помочь в достижении целей восстановления.