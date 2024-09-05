Роботы помогут в восстановлении после инсульта

В сотрудничестве с Австрийским институтом технологии, роботы обрабатывают сигналы мозга, чтобы понять намерения пользователя во время упражнений, предоставляя в реальном времени вербальную мотивацию, визуальные демонстрации и обратную связь.

Цель исследования — сделать выполнение реабилитационных упражнений более увлекательным и доступным, учитывая индивидуальные потребности, когнитивные способности и темп упражнений. Это особенно важно для 80% выживших после инсульта с нарушениями движения рук, что может серьёзно повлиять на их независимую жизнь.

В течение трёх месяцев команда VITALISE работала с 16 пациентами и 6 терапевтами, тестируя способность роботов понимать намерения и предоставлять персонализированную мотивацию. Результаты показывают, что такие технологии могут значительно улучшить соблюдение реабилитационных программ и помочь в достижении целей восстановления.