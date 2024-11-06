Роботы с ИИ ускорили химические исследования

Роботы работают быстрее людей, принимая решения в считанные секунды, в то время как ученым на это требуется несколько часов. Они решают задачи в трех ключевых областях: химия для разработки лекарств, исследование молекулярных соединений и фотохимия.

Технология особенно эффективна в случаях, когда исход эксперимента заранее неизвестен, что требует анализа множества данных. Системы ИИ не только управляют процессом, но и моментально анализируют результаты, чтобы продолжить исследования.

Хотя роботы пока не могут совершать научные прорывы, как человек, они успешно выполняют рутинные задачи, значительно ускоряя научный процесс. Исследователи планируют использовать этих роботов для открытия новых реакций, важных для синтеза лекарств, и создания материалов, например, для улавливания углекислого газа.

Такая технология может трансформировать химию и масштабироваться до работы в крупных лабораториях, что открывает огромные перспективы для индустрии.