Наука и технологии
Опубликовано 18 июня 2024, 00:07
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Роботы смогли быстрее обучиться новым навыкам

Используя 3D-рендеры
Ученые из Имперского колледжа Лондона и лаборатории Dyson Robot Learning разработали метод Render and Diffuse (R&D), который ускоряет и упрощает процесс обучения роботов новым навыкам. Этот метод, представленный в статье на сервере arXiv, использует виртуальные 3D-рендеры роботов для объединения их действий и изображений с камер.
Роботы смогли быстрее обучиться новым навыкам

© Ferra.ru

R&D позволяет роботам «представлять» свои действия на основе изображений, что значительно снижает потребность в многочисленных демонстрациях. Это решение помогает роботам лучше справляться с задачами, требующими пространственной генерализации, и улучшает их способности к обучению в различных условиях.

Используя широко доступные 3D-модели и рендеринг, метод R&D эффективно снижает требования к объему данных для обучения. В серии симуляций и реальных экспериментов, роботы успешно выполнили такие задачи, как уборка шкафа и открытие ящиков.

Роботы смогли быстрее обучиться новым навыкам
© Vosylius et al
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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