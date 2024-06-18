Роботы смогли быстрее обучиться новым навыкам

R&D позволяет роботам «представлять» свои действия на основе изображений, что значительно снижает потребность в многочисленных демонстрациях. Это решение помогает роботам лучше справляться с задачами, требующими пространственной генерализации, и улучшает их способности к обучению в различных условиях.

Используя широко доступные 3D-модели и рендеринг, метод R&D эффективно снижает требования к объему данных для обучения. В серии симуляций и реальных экспериментов, роботы успешно выполнили такие задачи, как уборка шкафа и открытие ящиков.