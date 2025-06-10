Роботы в Китае начнут ухаживать за стариками

Опубликовано 10 июня 2025, 14:151 мин.
Роботы в Китае начнут ухаживать за старикамиЗапущена пилотная программа
В Китае стартовала пилотная программа, направленная на внедрение роботов в систему ухода за пожилыми людьми. Инициатива призвана снизить нагрузку на семьи и соцработников, а также справиться с нехваткой персонала на фоне стремительного старения населения.
© Ferra.ru
Проект запустили Министерство промышленности и информационных технологий совместно с Министерством гражданских дел. Власти приглашают различные организации принять участие в испытаниях, которые сосредоточены на интеграции робототехники в сферу «умного» ухода за пожилыми.
Программа охватывает три направления: помощь дома, в сообществе и в специализированных учреждениях. Основные задачи — улучшение условий жизни пожилых, помощь людям с ограниченными возможностями или когнитивными нарушениями, поддержка в повседневных делах, а также обеспечение эмоционального контакта и повышение общего качества ухода.