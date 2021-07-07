Роботы Яндекса будут доставлять еду американским студентам

Наука и технологии
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Роботы Яндекса будут доставлять еду американским студентамЖдём подобного, но уже в кампусах российских МГУ и СПбГУ
Компания Яндекс рассказала о партнёрстве с американским сервисом доставки еды Grubhub. Последний будет доставлять свои заказы в студенческих городках при колледжах и университетах в США при помощи отечественных «Роверов».
Работает система следующим образом: студент делает заказ в приложении Grubhub. После этого робот-курьер заберёт его и доставит клиенту. Для открытия крышки робота придётся нажать на специальную кнопку в приложении. Оплата заказа возможна студенческой или преподавательской картой, сообщает vc.ru.
На данный момент нет никакой информации о финансовой стороне договорённости между Яндексом и американской IT-компанией.
Отметим, что впервые роботы-курьеры «Яндекс.Ровер» были представлены ещё в ноябре 2019 года. А уже с апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.