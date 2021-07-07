Роботы Яндекса будут доставлять еду американским студентам

Работает система следующим образом: студент делает заказ в приложении Grubhub. После этого робот-курьер заберёт его и доставит клиенту. Для открытия крышки робота придётся нажать на специальную кнопку в приложении. Оплата заказа возможна студенческой или преподавательской картой, сообщает vc.ru.

На данный момент нет никакой информации о финансовой стороне договорённости между Яндексом и американской IT-компанией.

Отметим, что впервые роботы-курьеры «Яндекс.Ровер» были представлены ещё в ноябре 2019 года. А уже с апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.