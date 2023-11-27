Роботы заменят 30% людей-рабочих у крупного производителя электромобилей уже в 2027 году

Ранее в этом месяце компания объявила о сокращении 10% своего персонала, чтобы улучшить эффективность и сохранить конкурентоспособность.

Шанхайский автопроизводитель активно стремится к повышению уровня автоматизации на производстве и планирует сократить количество управленческих позиций на 50%, внедряя более продвинутые технологии ИИ на своих заводах.

Вице-президент по производству, логистике и операциям Nio, Джи Хуациан, заявил: «Мы хотим прибегнуть к технологиям ИИ, чтобы значительно сократить зависимость от квалифицированных рабочих и техников, и таким образом сэкономить больше на трудовых затратах».

Он добавил, что если 80% решений на производстве будут приниматься ИИ, это позволит компании сократить 50% управленческих позиций к 2025 году.

Промышленные роботы помогут компании сократить использование рабочих на производственных линиях на 30% между 2025 и 2027 годами.

Nio представляет себе полную автоматизацию, или систему без участия рабочих, на своих производственных площадках в будущем, опираясь на передовые технологии ИИ и робототехники.