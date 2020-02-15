Роботы заменят людей в сборке смартфонов Xiaomi

Лэй Цзюнь заявил, что уровень автоматизации уникальной фабрики, расположенной в Ичжуане, очень высок. Глава Xiaomi поделился, что специальное подразделения, функционирующее в данном направлении, было разработано еще несколько лет назад. Несмотря на то, что на данный момент автоматизированный завод готов к запуску, его не торопятся открывать, поскольку вспыхнувшая эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в планы компании.

”Эпидемическая ситуация замедляет процесс, но наш экспериментальный проект очень автоматизирован. Первый этап производственной линии в Ичжуане завершен, мы строим полностью автоматизированный завод следующего поколения”, - Лэй Цзюнь

По словам источников, экспериментальный завод будет способен собирать порядка 60 смартфонов в минуту, что на 60% больше, чем на стандартных фабриках и заводах.