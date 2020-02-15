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Роботы заменят людей в сборке смартфонов Xiaomi

Более того, они справятся с этим на 60% лучше
Стало известно, что в недалеком будущем роботы заменят людей в сборке смартфонов китайского гиганта Xiaomi. Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь, отметив, что на сегодняшний день специалисты уже закончили первый этап строительства автоматизированной фабрики по сборке устройств.

Лэй Цзюнь заявил, что уровень автоматизации уникальной фабрики, расположенной в Ичжуане, очень высок. Глава Xiaomi поделился, что специальное подразделения, функционирующее в данном направлении, было разработано еще несколько лет назад. Несмотря на то, что на данный момент автоматизированный завод готов к запуску, его не торопятся открывать, поскольку вспыхнувшая эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в планы компании.

”Эпидемическая ситуация замедляет процесс, но наш экспериментальный проект очень автоматизирован. Первый этап производственной линии в Ичжуане завершен, мы строим полностью автоматизированный завод следующего поколения”, - Лэй Цзюнь

По словам источников, экспериментальный завод будет способен собирать порядка 60 смартфонов в минуту, что на 60% больше, чем на стандартных фабриках и заводах.

Автор: Лилик Ми