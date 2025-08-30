Rocket Lab открыла в США новую стартовую площадку для ракеты Neutron

Ракета Neutron высотой 43 метра способна нести до 13 тонн полезной нагрузки. Её первая ступень с девятью двигателями Archimedes на жидком метане и кислороде является многоразовой. Вторая ступень выбрасывается в космос после отделения первой, которая затем возвращается на Землю.

Комплекс расположен на вершине площадки 0D Среднеатлантического регионального космодрома NASA и включает современные системы для упрощения конструкции ракеты. Рядом находится ещё один стартовый комплекс для ракет Electron меньшего размера.