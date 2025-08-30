Rocket Lab открыла в США новую стартовую площадку для ракеты Neutron

Опубликовано 30 августа 2025, 23:151 мин.
Rocket Lab открыла в США новую стартовую площадку для ракеты NeutronЭтот проект по доступности космоса
Rocket Lab открыла первую стартовую площадку для многоразовой ракеты Neutron в Вирджинии. Этот проект, названный «космическим бегемотом», предназначен для вывода на орбиту спутников среднего размера и должен впервые взлететь к концу 2025 года. Генеральный директор компании Питер Бек назвал это событие историческим шагом для доступного космоса в США.
© Rocket Lab
Ракета Neutron высотой 43 метра способна нести до 13 тонн полезной нагрузки. Её первая ступень с девятью двигателями Archimedes на жидком метане и кислороде является многоразовой. Вторая ступень выбрасывается в космос после отделения первой, которая затем возвращается на Землю.
Комплекс расположен на вершине площадки 0D Среднеатлантического регионального космодрома NASA и включает современные системы для упрощения конструкции ракеты. Рядом находится ещё один стартовый комплекс для ракет Electron меньшего размера.