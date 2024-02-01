Rocket Lab вывела в космос четыре спутника и сохранила первую ступень носителя

Опубликовано 01 февраля 2024, 10:22
1 мин.
Rocket Lab вывела в космос четыре спутника и сохранила первую ступень носителяСтупень будет ещё использоваться
Американская космическая компания Rocket Lab успешно запустила на геостационарную орбиту высотой 530 км спутники-кубсаты другой компании — NorthStar Earth and Space. Удалось сохранить и первую ступень носителя.
© Rocket Lab
Кубсаты предназначены для отслеживания объектов на низкой околоземной орбите, имеющих поперечный размер до 5 см, и на геостационарной орбите — до 40 см.
Ступень Electron приводнилась на парашюте через 17 минут после пуска ракеты и была эвакуирована спасательным судном. Ступень исправна и Rocket Lab планирует использовать элемент повторно.