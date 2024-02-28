Rocket Lab запустит свою новую ракету к концу года

На заседании по финансовым результатам четвертого квартала и 2023 года, проведенном 27 февраля, руководители Rocket Lab заявили, что разработка многоразовой средней ракеты Neutron идет по плану и бюджету, с целью провести первый запуск до конца года.

Генеральный директор Rocket Lab Питер Бек описал прогресс в различных компонентах Neutron, таких как авионика и конструкция, а также строительство площадки запуска, Космического комплекса 3 на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Однако компания еще не начала горячие испытания двигателя Archimedes, который будет использоваться на Neutron.

Rocket Lab готовит испытательное устройство для Archimedes в Космическом центре NASA в штате Миссисипи, ожидая «поддержку двигателя к концу марта». Точная дата начала испытаний не разглашена.

Однако индустриальный источник, выступивший анонимно, охарактеризовал график менее девяти месяцев от первого горячего испытания до первого запуска как «чрезвычайно оптимистичный». Он сослался на сроки разработки других программ, где с первого испытания двигателя до первого запуска проходит годы.