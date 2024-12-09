Родители школьников столкнулись с проблемами при подключении к соцсети для школ

В последние недели родители школьников в разных регионах России столкнулись с требованиями учителей перейти на платформу «Сферум» для общения с педагогами, заменив привычные чаты в WhatsApp и Telegram. Эти просьбы стали поступать с конца ноября, и родителям теперь предстоит зарегистрироваться в приложении «VK-мессенджер», создать учебный профиль и пройти верификацию. Однако процесс регистрации вызывает у многих трудности, что добавляет неудобства в общение с преподавателями.

Учителя объясняют переход на «Сферум» тем, что это единственная безопасная платформа для работы с персональными данными. В одном из московских учебных заведений педагогам распорядились перевести все чаты в «Сферум» до конца года, при этом к маю 2025 года должны быть переведены все остальные. В департаменте образования Москвы сообщили, что «Сферум» — это законно одобренный сервис, который можно использовать для общения между школой и родителями. В случае отказа родителей от использования этой платформы, школы могут предложить личные встречи.

Мнения об этом решении разделились. Профсоюз «Учитель» направил письмо в правительство, где выразил недовольство тем, что процесс регистрации в «Сферум» отнимает у педагогов время, которое они могли бы потратить на более важные задачи, такие как проверка работ учеников. Тем временем, в Министерстве образования подчеркнули, что использование «Сферум» не является обязательным, однако советуют использовать его как единственную сертифицированную платформу для образовательного процесса, и пообещали рассмотреть предложения по улучшению сервиса.