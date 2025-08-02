Рога носорогов начали помечать радиоактивными метками для борьбы с браконьерами

Учёные вводят в рога носорогов безвредные радиоактивные изотопы, обнаруживаемые таможенными службами. Пяти носорогам уже сделали инъекции в рамках пилотного проекта, который успешно прошёл испытания.

Исследования подтвердили безопасность изотопов для животных. Один рог с низким уровнем радиации успешно срабатывал на детекторах в аэропортах и контейнерах. Это позволит задерживать браконьеров, нещадно истребляющих этих животных.

В Южной Африке ежегодно убивают около 500 носорогов из-за спроса на их рога. Мировая популяция носорогов сократилась с 500 000 до 27 000 особей. Университет призвал владельцев парков и природоохранные организации «вакцинировать» носорогов изотопами для усиления защиты и повышения эффективности борьбы с браконьерами.