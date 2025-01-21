Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2025, 08:56
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Rogbid представила умное кольцо в стиле «винтаж»

Пока что по цене в $60
Компания Rogbid представила умное кольцо SR09 с винтажным дизайном, получившее название Vintage Silver.
Rogbid представила умное кольцо в стиле «винтаж»
© Note

На выбор доступно шесть размеров (от 18.1 до 22.2 мм), но пока без других цветовых вариантов.

Кольцо SR09 оснащено функциями мониторинга здоровья: измерением пульса, уровня кислорода в крови (SpO2) и качества сна. Все данные синхронизируются со смартфоном через специальное приложение, однако точность этих измерений пока не подтверждена.

Кроме того, устройство поддерживает отслеживание активности, включая бег, плавание и велоспорт.

Кольцо защищено от воды по стандартам 5 ATM и IP69K. Оно также оснащено функцией жестового управления, например, для съемки с камеры смартфона. Время работы составляет до 10 дней, а зарядка осуществляется через комплектный кейс.

Rogbid SR09 доступно на официальном сайте по цене $59.99 (скидка 50% от рекомендованной стоимости $119.99).

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
Тег:
#здоровье