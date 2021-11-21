Рогозин раскрыл слежку за американским космическим беспилотником

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Рогозин раскрыл слежку за американским космическим беспилотникомРадует, что наши специалисты держат руку на пульсе
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о том, что российские специалисты прекрасно осведомлены о «передвижениях» американского военного орбитального беспилотника X-37.
По словам чиновника, в госкорпорация не только знают о БПЛА, но также и видят его. Вместе с тем Рогозин напомнил, что «в плане военного космоса мы ни от кого не отстаём», прокомментировав таким образом миссию очередного американского космического беспилотника.
Отметим, что ранее уже генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков заявлял, что по последним данным американские X-37 способны нести до шести ядерных боеголовок. И именно данная модель космолёта может стать главной целью грядущей мобильной системы ПРО С-550.
Источник: Lenta.ru