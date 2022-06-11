Рогозин рассказал, что НЛО на 99,9% — атмосферные явления

По его словам, информация об НЛО на 99,9% — атмосферные или другие физические явления, которые не имеют ничего общего с реальной гипотезой появления НЛО. Рогозин добавил, что российские учёные давно изучают эти явления.

«Если говорить о конкретных фактах, которые, может быть, за историю человечества на Земле имели место, так называемые НЛО, о чём NASA говорит, то хочу сказать, что эти исследования велись и ведутся у нас в Российской академии наук в том числе, собираются факты, они проверяются», — рассказал Дмитрий Рогозин.