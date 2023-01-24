Рогозин рассказал о боевых роботах, которые отправят в зону СВО

По словам Рогозина, этих роботов также называют «смертоносными». К тому же это автономные машины: они оснащены «техническим зрением», на местности ориентируются просто по факту указания цели оператором, а маршрут строят сами.

Кроме того, «Маркеры» имеют «хорошее вооружение», подвесной внутренний дрон. Как отметил Дмитрий Рогозин, «такие машины там нужны». Также чиновник объяснил, в чём особенность боевой версии «Маркера».