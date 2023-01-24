Рогозин рассказал о боевых роботах, которые отправят в зону СВО

Рогозин рассказал о боевых роботах, которые отправят в зону СВОДоставят 3 робота
Рогозин рассказал о боевых роботах «Маркер», которые отправят в зону СВО. Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а сейчас руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в феврале в зону проведения СВО будут доставлены перспективные боевые роботы «Маркер».
Фото: Charly015.blogspot.com
По словам Рогозина, этих роботов также называют «смертоносными». К тому же это автономные машины: они оснащены «техническим зрением», на местности ориентируются просто по факту указания цели оператором, а маршрут строят сами.
Кроме того, «Маркеры» имеют «хорошее вооружение», подвесной внутренний дрон. Как отметил Дмитрий Рогозин, «такие машины там нужны». Также чиновник объяснил, в чём особенность боевой версии «Маркера».
Есть разные варианты. Есть и противотанковые ракетные комплексы, есть и спаренные тяжёлые пулемёты, всё, что хотите. Главное — это опорно-поворотный модуль, который находится на «Маркере» и позволяет обеспечивать разворот на 540 градусов за одну секунду, то есть можно из пулемёта стрелять по спортивным тарелочкам. Это машина, которая, безусловно, очень нужна, в том числе для борьбы с беспилотниками противника.