Rolls-Royce представил компактный ядерный реактор для марсианской и лунной станций

Компания объявила о своём партнёрстве с Космическим агентством Великобритании с целью изучения возможности использования ядерной энергии для космических полётов. На данный момент её инженеры вовсю проводят исследования для оценки осуществимости этой концепции.

Более того, Rolls-Royce представила ядерный реактор, который потенциально может обеспечить энергией лунную и марсианскую базы или космические путешествия за пределы нашей планеты.