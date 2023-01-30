Rolls-Royce представил компактный ядерный реактор для марсианской и лунной станций

Rolls-Royce представил компактный ядерный реактор для марсианской и лунной станцийНовый игрок в космической гонке?
Известный производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce стал на шаг ближе к освоению космоса.
Фото: HotHardware
Компания объявила о своём партнёрстве с Космическим агентством Великобритании с целью изучения возможности использования ядерной энергии для космических полётов. На данный момент её инженеры вовсю проводят исследования для оценки осуществимости этой концепции.
Более того, Rolls-Royce представила ядерный реактор, который потенциально может обеспечить энергией лунную и марсианскую базы или космические путешествия за пределы нашей планеты.
HotHardware
Изображение новейшей разработки было опубликовано в Twitter-аккаунте бренда. Представители компании описала мини-реактор как «автономное и энергоёмкое решение, предназначенное для использования в космических исследованиях поверхности планеты или для питания и приведения в движение космического корабля».
В Rolls-Royce также отметили, что мини-реактор разработан для использования безопасной и надёжной формы топлива, а частицы урана заключены в многочисленные защитные слои, чтобы выдерживать экстремальные условия.