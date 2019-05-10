Rolls-Royce создал почти безлимитный боезапас для британского лазерного оружия

Британская компания Rolls-Royce рассекретила ряд подробностей по энергетической установке для боевых лазеров.

Разработка велась в последнее десятилетие в специальном исследовательском подразделении LibertyWorks Индианаполисе в США. Гибридная энергоустановка уже прошла испытания.

Специалистам LibertyWorks удалось решить одну из главных сложностей, с которыми сталкиваются создатели боевых лазеров —энергообеспечение. Установка мощностью до 100 киловатт может использоваться для поражения беспилотников, артиллерийских снарядов, минометных мин и легких летательных аппаратов.

Гибридная станция сочетает турбовальный двигатель M250 мощностью 250 лошадиных сил, генератор, аккумулятор и систему охлаждения. Общая электрическая мощность составляет 300 киловат, а тепловая ёмкость — 200 киловатт. Такая система и питает и охлаждает боевой лазер и может монтироваться на одном с ним шасси.