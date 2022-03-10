Rolls-Royce создаст двигатель для турецкого истребителя

Наука и технологии
Вчера в 23:37
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Rolls-Royce создаст двигатель для турецкого истребителяВ качестве альтернативы американскому
Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил о планах британской компании Rolls-Royce помочь Турции в создании двигателя для перспективного истребителя пятого поклегия TF-X.
Демир заявил, что новый турецкий истребитель получит силовой агрегат General Electric F-110 производства США. А совместный двигатель с Великобританией может стать альтернативой американскому.
По информации, первый испытательный образец истребителя будет готов в 2023 году, первый полёт произойдёт до 2026 года, а на вооружение турецкой армии самолёт поступит в 2029.
Источник: Lenta.ru