Rolls-Royce создаст двигатель для турецкого истребителя

Демир заявил, что новый турецкий истребитель получит силовой агрегат General Electric F-110 производства США. А совместный двигатель с Великобританией может стать альтернативой американскому.

По информации, первый испытательный образец истребителя будет готов в 2023 году, первый полёт произойдёт до 2026 года, а на вооружение турецкой армии самолёт поступит в 2029.