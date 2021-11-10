Наука и технологии
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Rolls-Royce создаст свои собственные ядерные реакторы

Совместно с правительством Великобритании
Промышленный консорциум во главе с британской компанией Rolls-Royce, приступит к созданию ядерных реакторов нового поколения.
Rolls-Royce создаст свои собственные ядерные реакторы

Компания создаст проект под названием Small Modular Reactor, ориентированный на разработку малых модульных реакторов. Партнерами предприятия станут частная инвестиционная компания BNF Resources, американская компания Exelon Generation и само правительство Британии. Инвестиции в проект составят около 600 млн долларов. Представители Rolls-Royce отметили, что будут использовать опыт британских инженеров, конструкторов и результаты их разработок для эксплуатации и запуска своих малых реакторов. Авторы ожидают, что запуск ядерных реакторов позволит генерировать мощность в размере 470 мегаватт, чего достаточно для обеспечения электроэнергией около 1 миллиона домов в Великобритании.

Правительство страны надеется, что новое поколение SMR будет внедряться намного быстрее и дешевле, нежели традиционные крупномасштабные ядерные реакторы. На данный момент почти 20 процентов электроэнергии в Великобритании вырабатывается при помощи 13 ядерных реакторов, при этом более половины этих мощностей, около 7,8 гигаватта, будут выведены из эксплуатации к 2025 году.

Источник: The Guardian
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