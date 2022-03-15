Rolls-Royce создаст устройство для добычи кислорода в космосе

Сообщается, что автогигант займётся созданием нового способа добычи воздуха и воды в открытом космосе. Для этих целей компания, вместе с инженерами Британского космического агентства, задействует специального робота.

Также от Rolls-Royce ждут разработки технологии, которая будет способна противостоять высоким уровням радиации на Марсе, а также усовершенствования связи между Марсом и Землей.

Напомним, что ранее, в феврале 2022 года, учёные из CSAIL представили прототип роботов, отличительной особенностью которых стала способность менять форму прямо в космосе.