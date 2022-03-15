Rolls-Royce создаст устройство для добычи кислорода в космосе

Наука и технологии
Вчера в 22:13
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Rolls-Royce создаст устройство для добычи кислорода в космосеДля этих целей компании выделят грант на 2 млн фунтов стерлингов
В сети появилась информация о свежей договорённости между министерством науки Великобритании и автопроизводителя Rolls-Royce. В рамках соглашения, последняя получит 2 млн фунтов стерлингов для реализации проекта автоматической космической станции, добывающей кислород в космосе.
Сообщается, что автогигант займётся созданием нового способа добычи воздуха и воды в открытом космосе. Для этих целей компания, вместе с инженерами Британского космического агентства, задействует специального робота.
Также от Rolls-Royce ждут разработки технологии, которая будет способна противостоять высоким уровням радиации на Марсе, а также усовершенствования связи между Марсом и Землей.
Напомним, что ранее, в феврале 2022 года, учёные из CSAIL представили прототип роботов, отличительной особенностью которых стала способность менять форму прямо в космосе.
Источник: Sky News