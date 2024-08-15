РОС оборудуют отсоединяемым модулем для экспериментов в свободном полёте

На одном из модулей будущей Российской орбитальной станции (РОС) могут проводиться космические эксперименты в свободном полёте. Об этом рассказали представители Ракетно-космической корпорации «Энергия» на форуме «Армия». Планируется, что первый модуль начнут разрабатывать в 2025 году, а второй — в 2028-м. Оба целевых модуля планируется запустить в космос в 2032 году.

В «Энергии» сообщили, что один из модулей, разрабатываемых для РОС, может получить задачу проведения экспериментов, требующих свободного полёта. Это означает, что модуль будет способен отстыковываться от станции и маневрировать на орбите самостоятельно. Такая возможность может стать важным шагом в развитии науки и космических программ, в том числе и для стран-партнёров России.

Ранее корпорация уже представляла макет станции с отдельным свободнолетающим модулем, который не был упомянут в утверждённом графике создания РОС. Однако разработка этих целевых модулей, способных проводить эксперименты в свободном полёте, может стать ключевым элементом для ускорения научных исследований в космосе.