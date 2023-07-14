«Росатом» начнёт производить газ из отходов

Компания «Русатом Сервис» решает задачу освоения нового рынка в России — биогазовой энергетики. Они разработали бизнес-модель и определили пять перспективных проектов, один из которых уже близок к реализации в Калужской области. В Европе и других странах уже существует значительный рынок биогаза, но в России он пока развит недостаточно. «Русатом Сервис» видит здесь возможность занять нишу и получить выгоду, так как пока ни одна крупная компания не проявила интереса к этому сегменту.

Для сельскохозяйственных предприятий и муниципальных властей утилизация органических отходов является проблемой и сопряжена с расходами. Они должны тратить деньги на содержание хранилищ для отходов, а также сталкиваются с недовольством жителей из-за запаха и других проблем. Для биогазовой станции, наоборот, органические отходы являются сырьём. Она производит электроэнергию, которую можно продавать или использовать для своих нужд. Кроме того, станция генерирует тепло, которое может быть использовано другими предприятиями. Таким образом, биогазовая энергетика предлагает выгоду для различных участников рынка.

Технология производства биогаза основана на использовании органических отходов, таких как навоз, помёт, пищевые отходы и другие материалы. В результате процесса сбраживания с помощью анаэробных бактерий образуется биогаз, который состоит из различных газов, включая метан. «Русатом Сервис» предлагает два способа использования сырья: либо несортированный бытовой мусор, либо органическую фракцию от сельскохозяйственных предприятий. После процесса сбраживания биогаз очищается и используется для производства электроэнергии. Компания работает над пятью проектами, включая использование свалочных отходов и сельскохозяйственных отходов в разных регионах.

Таким образом, компания «Русатом Сервис» видит перспективу в развитии биогазовой энергетики в России. Они стремятся занять свободную рыночную нишу и использовать органические отходы как сырье для производства биогаза. Это может принести выгоду сельскохозяйственным предприятиям, муниципальным властям и другим участникам рынка, а также способствовать решению проблемы утилизации отходов.