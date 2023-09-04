Росатом обсудит постройку ядерного реактора с Беларусью

Госкорпорация «Росатом» активно обсуждает с Белоруссией соглашение относительно исследовательского ядерного реактора. Эта информация была представлена директором представительства «Росатом» в Белоруссии, Станиславом Левицким, во время открытия фестиваля науки в Минске.

Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу находятся в стадии проработки межправительственного соглашения. Левицкий назвал этот процесс сложным и многогранным. Он также подчеркнул важность наличия чёткой технико-экономической обоснованности для успешной реализации этого проекта.

В ближайшем будущем планируется провести несколько раундов переговоров, включая взаимодействие с Национальной академией наук Белоруссии и другими республиканскими органами. Цель — определить окончательные характеристики реактора и выбрать наиболее подходящую конфигурацию для его реализации.