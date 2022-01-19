“Росатом” планирует создать своего виртуального оператора связи

Речь идет о проекте MVNO, который использует инфраструктуру, радиочастоты и номера партнера—сотового оператора, скорее всего партнером выступит Tele2, – сообщает другой источник

Роскомнадзор в сентябре 2021 года выдал лицензию на оказание услуг связи дочерней компании “Росатома” “Гринатом”. Однако ни Tele2, ни “Гринатом” комментариев не дали – отмечает издание.

У «Росатома» не так много сотрудников, чтобы создавать для них своего собственного оператора, считает источник “Коммерсанта”. Однако он не исключает, что личный оператор «Росатома» нужен для технических соединений, таких как “Интернет вещей”. Издание отмечает, что госкорпорация активно интересуется рынком «умного города».