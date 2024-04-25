«Росатом» построит ядерные энергоустановки на других планетах

«Росатом» получил от «Роскосмоса» предложения о ядерных энергоустановках, включая те, которые будут использоваться на других планетах, рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он отметил, что в сфере космоса компания активно движется вперёд, участвуя в обновлении стратегии «Роскосмоса».

Лихачев также сообщил, что «Росатом» работает над энергетическими установками для орбитальных и планетных систем, транспортных и исследовательских аппаратов. Это предложения от «Роскосмоса», подчеркнул он, высказываясь о больших возможностях в этой сфере.

Ранее Юрий Борисов, гендиректор «Роскосмоса», упоминал возможность доставки и установки на Луне ядерной энергоустановки. Он также подчеркнул, что это может стать российским вкладом в совместный с Китаем проект.