«Росатом» потратил 24 миллиарда на центр обработки данных в Москве

Компания «Атомдата-центр», входящая в структуру «Росатома», завершила сделку по покупке московского дата-центра за 23,8 млрд рублей. Это самая крупная сделка на российском рынке дата-центров. Это приобретение может помочь «Росатому» усилить свои позиции в этой области.

Важно отметить, что строительство и приобретение дата-центров становятся все более актуальными в современном мире. Многие компании и организации нуждаются в надёжных местах для хранения и обработки данных. Новые технологии и услуги, связанные с облачными вычислениями, также требуют надёжной инфраструктуры.

Однако с этим подходом связаны и определённые риски. Рынок дата-центров сталкивается с дефицитом мощностей, и многие компании стремятся купить готовые решения. Однако разработчики могут не всегда учесть технические детали и особенности эксплуатации. Поэтому важно тщательно анализировать предложения и выбирать надёжных партнёров.

«Атомдата-центр» уже управляет несколькими коммерческими дата-центрами и строит новые. Это свидетельствует о стремлении компании активно развиваться в сфере цифровой инфраструктуры. Такие шаги могут содействовать не только развитию «Росатома», но и укреплению российского рынка дата-центров в целом.