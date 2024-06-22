«Росатом» разработает сверхмощный квантовый компьютер к 2030 году

Руслан Юнусов, сооснователь Российского квантового центра и советник генерального директора «Росатома», рассказал о планах создания в России квантового компьютера с более чем 100 кубитами к 2030 году. Ранее были заявлены планы на создание 100-кубитного компьютера к этому времени, однако новые планы предполагают разработку более мощной системы.

Юнусов подчеркнул, что к концу прошлого года уже были продемонстрированы компьютеры с 20−25 кубитами на различных платформах, а в текущем году планируется достижение 50 кубитов. Он выразил уверенность в том, что во второй половине года, вероятно, осенью, это цель будет достигнута.

Квантовые компьютеры отличаются от классических тем, что используют квантовые биты (кубиты), способные находиться в нескольких состояниях одновременно. Это позволяет им решать сложные вычислительные задачи, которые недоступны для обычных суперкомпьютеров, такие как моделирование сложных химических процессов, обработка больших объемов данных и другие.