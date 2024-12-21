Росатом запустит два дополнительных завода для переработки отходов в 2025 году

«Росатом» намерен открыть в России два новых комплекса по переработке опасных промышленных отходов уже в 2025 году. Алексей Лихачев сообщил, что это часть большой работы по созданию безопасной системы обращения с отходами I–II классов. Эти задачи выполнялись в рамках нацпроекта «Экология», который завершится в 2024 году, а дальше эстафету примет новый проект «Экологическое благополучие». Глава корпорации заверил, что усилия направлены не только на переработку отходов, но и на ликвидацию старых экологических проблем.

За время работы проекта «Инфраструктура для обращения с отходами» уже созданы два экотехнопарка, запущенные в пробную эксплуатацию. Всего планируется построить семь таких объектов, где отходы будут утилизироваться или превращаться в полезное вторичное сырье. Лихачев подчеркнул, что эти комплексы снизят экологическую нагрузку на промышленные регионы и помогут вернуть в оборот переработанные материалы.

Руководитель «Росатома» отметил, что экологические заводы положительно скажутся на окружающей среде. Благодаря им, как он выразился, жители смогут «дышать чистым воздухом и жить спокойно». Также он подчеркнул важность запуска новых объектов, так как они помогут справиться с накопленным вредом и минимизировать последствия деятельности крупных предприятий.