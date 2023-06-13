Росбанк устал бороться с удалением приложений в iPhone и сделал полноценный сайт банка для смартфонов

Взаимодействие клиентов с банковскими услугами получает серьёзное обновление от Росбанка. Компания создала платформу, которая обещает удобство, безопасность и эффективность в цифровом банковском пространстве. Новое мобильное веб-приложение РОСБАНК Онлайн привносит передовые технологии и интуитивно понятный дизайн, делая финансовое управление лёгким и доступным для каждого клиента. Теперь пользователи смогут управлять своими финансами без необходимости устанавливать отдельное приложение на свои смартфоны.

Это новое мобильное интернет-банковское приложение предоставит клиентам удобное и современное банковское обслуживание, отвечающее их меняющимся потребностям и ожиданиям. Оно обладает рядом ключевых особенностей, включая быструю и безопасную авторизацию, через лицо, отпечаток пальца или ПИН-код. Кроме того, приложение работает в режиме приложения, обеспечивая высокую скорость работы и знакомый интерфейс с полным набором функций, необходимых для повседневного использования.

Вячеслав Дусалеев, директор по розничному бизнесу Росбанка, подчёркивает, что это важный шаг в стратегии банка по предоставлению банковских услуг в цифровую эпоху. Он отмечает, что команда Росбанка вложила значительные усилия и ресурсы в разработку этой платформы, стремясь не просто соответствовать ожиданиям клиентов, но и превзойти их. Уверенность в том, что новое веб-приложение расширит возможности клиентов и предоставит им быстрый доступ к финансовым ресурсам, звучит от его имени.

Важно отметить, что Росбанк планирует продолжать инвестировать в обновления и улучшения, чтобы его мобильное веб-приложение всегда оставалось на переднем крае цифровых банковских технологий.

И уже сегодня клиенты Росбанка имеют возможность получить доступ к новому мобильному интернет-банку, перейдя по ссылке. Авторизация в приложении так же проста, как и раньше, — с использованием логина, номера счета или карты. При этом не требуется дополнительная регистрация.

Стоит вспомнить, что после введения санкций со стороны США против Росбанка, его приложения перестали быть доступны в App Store. К сожалению, из поисковой выдачи исчезли популярные приложения «Росбанк онлайн» и «Росбанк малый бизнес». Подтверждение этому факту получено от пресс-службы банка.