«Росэлектроника» и РАН создадут новый суперкомпьютер для науки

«Росэлектроника» и Российская академия наук (РАН) совместно разрабатывают новый суперкомпьютер, который будет использован для исследований в Объединённом институте высоких температур (ОИВТ). Проект осуществляется в рамках соглашения между ОИВТ РАН и Научно-исследовательским центром электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ), входящим в состав «Росэлектроники». На основе опыта разработки предыдущих моделей суперкомпьютеров, таких как «Ангара-К1» и Desmos, будет создан высокопроизводительный вычислительный кластер.

Основой для нового суперкомпьютера станет коммуникационная сеть «Ангара», разработанная НИЦЭВТ. Эта система интерконнекта позволяет создавать вычислительные кластеры, объединяя мощности нескольких машин в единую сеть для решения сложных задач. Генеральный директор НИЦЭВТ Руслан Дзейтов отметил, что использование уже существующего оборудования и технологий позволяет быстрее реализовывать проекты, а в будущем опыт будет применяться и в других научных учреждениях России.

Новинка будет оснащена системой погружного охлаждения, в которой вычислительные узлы помещаются в герметичный контейнер с диэлектрической жидкостью. Такая система охлаждения обеспечивает эффективное теплоотведение и позволяет поддерживать стабильную работу суперкомпьютера. Директор ОИВТ РАН Олег Петров подчеркнул, что партнёрство с НИЦЭВТ позволит значительно повысить возможности в области энергетики и теплофизики, ускоряя и улучшая исследования сложных научных процессов.