«Росэлектроника» создаст защиту от ЭМИ

В холдинге «Росэлектроника», который входит в «Ростех», работают над новыми электронными деталями для защиты военной техники от вредного электромагнитного излучения. Генеральный директор компании-разработчика НИИ «Гириконд» Федор Денисенко сообщил, что они создают керамические чип-фильтры, которые защищают аппаратуру от внешних электромагнитных воздействий. Опытные образцы уже прошли успешные испытания и готовы к серийному производству.

Эти новые компоненты будут использоваться при обновлении и создании новых систем военной электроники. По словам Денисенко, в настоящее время предприятие готовится к запуску производства первой партии чип-фильтров. Согласно открытым данным, электромагнитные импульсы, возникающие при ядерных взрывах или использовании новых видов вооружения, могут повредить или вывести из строя электронику.