«Росэлектроника» запустила отечественное производство светодиодных ламп

Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав госкорпорации «Ростех», начал массовое производство сверхминиатюрных светодиодных ламп. Эти лампы предназначены для подсветки и индикации в различной аппаратуре, от автомобилей до кораблей. Они устойчивы к воздействию влаги, солёному туману и экстремальным температурам благодаря использованию инновационных материалов.

Разработанные специалистами Научно-исследовательского института полупроводниковых приборов (НИИПП), входящего в состав «Росэлектроники», сверхминиатюрные светодиодные лампы предназначены для замены устаревших ламп накаливания. Их долговечность превышает 50 тысяч часов, а размеры минимальны — от 7 до 9 миллиметров в длину и 3,2 миллиметра в диаметре.

Эти лампы обладают уникальными техническими характеристиками, что позволяет им потенциально получить статус качественного оборудования для военных целей. Новинка уже нашла применение в авиации и готовится к расширению в других областях, заменяя устаревшие лампы накаливания.