«Росгосцирк» перевёл свою работу на отечественные ИТ-решения

ФКП «Росгосцирк» успешно перевело свою ИТ-инфраструктуру на отечественную платформу серверной виртуализации в рамках стратегии импортозамещения. Это позволило объединить физические серверы и сетевые хранилища в один кластер, улучшив управление и безопасность данных.

Система VMmanager была выбрана для замены иностранных аналогов, благодаря поддержке отказоустойчивой кластеризации и встроенной системы резервного копирования. Теперь виртуализационные ресурсы и хранение данных в «Росгосцирке» осуществляются через масштабируемую российскую платформу VMmanager, повышая надёжность и эффективность.

Это решение помогает «Росгосцирку» управлять своими серверами проще и эффективнее, а также справляться с производственными задачами, такими как повышение отказоустойчивости инфраструктуры и оптимизация затрат. Такая стратегия импортозамещения помогает компании идти в ногу с технологическим развитием и создаёт условия для дальнейшего сотрудничества с отечественными разработчиками.