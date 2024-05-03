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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 00:56
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«Росгосцирк» перевёл свою работу на отечественные ИТ-решения

Объединяющие физические серверы и сетевые хранилища в единую систему
Крупнейшая цирковая компания в мире, «Росгосцирк», полностью перешла на отечественные ИТ-решения 6
«Росгосцирк» перевёл свою работу на отечественные ИТ-решения
© James Harrison

ФКП «Росгосцирк» успешно перевело свою ИТ-инфраструктуру на отечественную платформу серверной виртуализации в рамках стратегии импортозамещения. Это позволило объединить физические серверы и сетевые хранилища в один кластер, улучшив управление и безопасность данных.

Система VMmanager была выбрана для замены иностранных аналогов, благодаря поддержке отказоустойчивой кластеризации и встроенной системы резервного копирования. Теперь виртуализационные ресурсы и хранение данных в «Росгосцирке» осуществляются через масштабируемую российскую платформу VMmanager, повышая надёжность и эффективность.

Это решение помогает «Росгосцирку» управлять своими серверами проще и эффективнее, а также справляться с производственными задачами, такими как повышение отказоустойчивости инфраструктуры и оптимизация затрат. Такая стратегия импортозамещения помогает компании идти в ногу с технологическим развитием и создаёт условия для дальнейшего сотрудничества с отечественными разработчиками.