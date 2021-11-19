Росгвардии оказалась не нужна разработка робота-«черепахи» для противодействия толпе

Речь идёт о потенциальной разработке Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Гусеничный робот-«черепаха» должен был по замыслу разработчиков разгонять толпу и задерживать отдельных людей. Из-за обтекаемого корпуса, робот похож на черепаху.

Машина должна была изготавливаться в двух версиях. Первая версия — быстроходный, со скоростью 50-60 километров в час, робот-оперативник, способный «рассекать» толпу и задерживать отдельных нарушителей с помощью установленных на нём сеткомётов, электрошокеров, распылителей быстротвердеющей пены и раздражающих веществ. Вторая версия — роботы-щитоносцы, которые предназначены для установки заграждений для противодействия толпе, а также блокирующие нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.

При этом Росгвардия от технологии отказалась.

«Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства», — подчеркнул Валерий Грибакин.