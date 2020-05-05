Наука и технологии
Сегодня 13:50
Росгвардия показала поиск нарушителей самоизоляции с воздуха на видео
Поиск был осуществлен в Москве
Напомним, что в Москве, а также в Московской области, в связи с распространением коронавирусной инфекции, ограничен вход в парки и зоны отдыха. Для того, чтобы обеспечить правопорядок Росгвардия, вооружившись вертолетами и беспилотниками, выполнила поиск нарушителей самоизоляции.
Кроме того, поиск нарушителей с воздуха был снят росгвардейцами на видео.” Все принимаемые меры в первую очередь направлены на обеспечение правопорядка в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки и снижение риска распространения коронавирусной инфекции”, — поделился представитель ведомства Илья Кренжель.
На сегодняшний день в России установлено порядка 155 370 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наиболее высокие показатели, на сегодняшний день, фиксируются в Москве, где за последние сутки прибавилось 5 714 зараженных.