Росгвардия получила право конфисковать смартфоны у россиян

Ответ получился очень депрессивным. Так, согласно ответу пресс-службы ведомства, федеральный закон “О войсках национальной гвардии РФ” не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои звание, должность, фамилию и предъявлять служебное удостоверение. Но несмотря на это, бойцам Росгвардии все же рекомендуется представляться, во избежание конфликтных ситуаций. Также из ответа пресс-службы Росгвардии следует, что в случае, когда имеется достаточно оснований для того, чтобы считать человека подозреваемым в совершении преступления, росгвардеец имеет право задержать его до момента передачи полиции, попутно изъяв у него сотовый телефон или смартфон для приобщения к делу в качестве вещественных доказательств. Когда оснований подозревать человека в совершении противоправных действий недостаточно, боец Росгвардии может предложить “в добровольном порядке предоставить мобильный телефон, а также с его согласия ознакомиться с содержащимися в нем медиафайлами, которые могут способствовать пресечению преступлений”.